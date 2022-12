Romantismo marca segunda noite do Festival da Virada Salvador

O pagode romântico fez festa na segunda noite do Festival da Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, com a presença do cantor Dilsinho. Acompanhado pelo coro de fãs, o cantor fluminense começou o show cantando grandes hits, como Sogra, que gravou com a dupla Henrique e Juliano; Baby, Me Atende, uma parceria com Matheus Fernandes.

A composição de Thales Lessa, Rafael Torres, Lari Ferreira, Diego Silveira, Libera Ela, que foi sucesso na voz da dupla Maiara e Maraísa, também esteve na lista das músicas apresentadas em Salvador.

Muito à vontade com a plateia em Salvador, o cantor compositor brincou com as fãs, dizendo que, em 2023, convidaria todas para um jantar na própria casa. Descontraído, também falou sobre os planos e superstições para a virada do ano e apresentou algumas canções novas de trabalho.

Dilsinho mexeu ainda mais com as emoções do público quando desfilou um pot-pourri de pagodes antigos de grupos como Só Para Contrariar (Domingo) e Raça Negra (Somente Você), além de 'Mal-acostumado', cantado pela banda Ara Ketu.

À flor da pele

Sem esconder a emoção de estar tão perto do ídolo, as irmãs cariocas Márcia e Ana Zanella saíram do Rio de Janeiro só para assistir ao show de Dilsinho. “Estou tremendo toda, é muito lindo, é um sonho realizado”, disse Ana.

A estudante Priscila Souza, 22, chegou cedo à Arena para garantir um bom lugar e não perder nada do show. “Essa é a primeira vez que assisto um show dele e está sendo perfeito”, desabafou.

Antes da apresentação de Dilsinho, a dupla Rafa e Pipo Marques transformaram o início da noite numa prévia do carnaval soteropolitano, com os clássicos da folia baiana, além da nova música de trabalho ‘Bora Pro Motel’.