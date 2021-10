Rompimento de rede de fibra óptica torna lenta vacinação no 5º Centro de Saúde

O rompimento da rede de cabos de fibra óptica responsável pela conexão da internet na região dos Barris, ocorrido na madrugada desta terça-feira (5), tem impactado no andamento da vacinação contra Covid-19 no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga.

Para minimizar os transtornos, técnicos do Núcleo de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Saúde (NTI/SMS) instalaram provisoriamente uma rede de internet 4G no local, enquanto a operadora de telefonia que fornece o serviço à unidade realiza a manutenção da rede.

Enquanto o problema é sanado, a orientação da SMS é que os indivíduos habilitados para receber a dose do imunizante no 5º Centro de Saúde procurem, preferencialmente, outros pontos de vacinação, para evitar a formação de grandes filas e garantir a imunização de forma mais ágil.

A recomendação é que antes de sair de casa, os indivíduos habilitados para vacinação pesquisem no Filômetro, no site filometro.saude.salvador.ba.gov.br, os locais que estão com menor movimento.