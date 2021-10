Rômulo Estrela diz que ficou nu o dia todo nas gravações de Verdades Secretas

Protagonista das cenas de sexo de Verdades Secretas 2, Rômulo Estrela revelou que para dar vida ao personagem Cristiano, um policial que vai investigar a morte do protagonista da temporada anterior, teve que fazer uma maratona vestindo apenas um tapa-sexo.

Em entrevista a Quem, Rômulo adiantou um pouco sobre o seu personagem no folhetim: “Ele é um policial civil que está afastado da corporação porque cometeu um erro no passado e hoje trabalha como detetive particular. Na verdade, ele conhece a Angel antes de saber que ela é a Angel. Naquele primeiro momento, já se encanta com ela e tem uma paixão arrebatadora”.

O ator contou que seu personagem viverá um triângulo amoroso com as personagens interpretadas por Camila Queiroz e Agatha Moreira: “Cristiano fica vivendo essa contradição durante um tempo e os acordos vão se refazendo na medida em que a história avança. O triângulo acontece desse jeito: tem a paixão dele pela Angel e a relação dele com a Giovanna, que também ultrapassa todas as barreiras de uma relação profissional”.

Veja o trailer de Verdades Secretas 2:

Estrela disse que nunca havia gravado tantas cenas picantes e que algumas exigiram muito dele e precisaram de um dia inteiro para serem finalizadas: “Para mim foi muito novo gravar tantas cenas de sexo, usar o tapa-sexo o tempo inteiro. Às vezes, fazemos só uma cena de sexo o dia inteiro. Porque são cenas mais delicadas, que exigem um cuidado”.

Rômulo revelou que conversou com a direção da trama do Globoplay durante as gravações para expor tudo aquilo que pudesse deixá-lo o mais confortável possível: “Temos muitas cenas nesse lugar, mas, desde o início, teve um papo com a direção, principalmente com a Amora Mautner (diretora artística), em que colocamos na mesa o que nos deixava confortáveis – ou não – para fazermos as cenas de sexo”.

Por fim, o ator contou que ele e seus colegas tiveram o aval da direção para dar palpites sobre as cenas que foram gravadas. Segundo ele, a liberdade foi muito importante, pois os atores se sentiram tranquilos diante de cenas tão complexas: “Tivemos liberdade para co-dirigir essas cenas e também para nos sentirmos confortáveis para entregar o que a direção pedia e o texto também queria”.

Verdades Secretas 2 estreia nesta quarta-feira (20) no Globoplay e terá 50 capítulos ao todo. Segundo informações divulgadas pela jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o número de cenas picantes será maior do que o número de capítulos. A série de Walcyr Carrasco e direção de Amora Mautner terá 67 cenas de muito sexo. Porém, quando for transmitida para TV, ganhará uma versão mais “leve”.