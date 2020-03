Ronaldinho Gaúcho é preso no Paraguai

Através do seu Twitter, a jornalista esportiva paraguaia Soledad informa que o ex-futebolista brasileiro Ronaldinho Gaúcho foi preso em Assunção, na noite desta quarta-feira (4). Outros veículos do Paraguai também confirmam o ocorrido.

[URGENTE] Ronaldinho Gaúcho detenido en Paraguay. Ampliaremos. pic.twitter.com/39ePbbYlMA — Soledad Franco (@SoleFranco1979) March 5, 2020

A jornalista não dá maiores detalhes sobre o caso, e promete ampliar a notícia nas próximas horas. De acordo com ela, o ministro do Interior Euclides Acevedo confirmou por volta das 23h30 em uma rádio que documentos adulterados do ex-atleta foram encontrados.