Ronaldo está recuperado de lesão e pode voltar ao gol do Vitória

Um dos destaques do Vitória na Série B do Brasileiro pode reforçar o time diante do líder do campeonato. Recuperado da lesão na coxa, o goleiro Ronaldo foi liberado pelos médicos para fazer um trabalho de retorno ao gramado nesta terça-feira (5), na Toca do Leão, e tem chance de ficar à disposição para a partida contra o América-MG.

Titular absoluto do Vitória na Série B, Ronaldo entrou em campo pela última vez na 28ª rodada, no dia 11 de dezembro, quando precisou ser substituído por Yuri. O Leão acabou perdendo o jogo por 1x0, no Barradão. Ronaldo desfalcou o time nas últimas quatro partidas, contra Juventude, Oeste, CSA e Operário, mas pode retornar em momento decisivo do campeonato.

Em 15º lugar, o Vitória soma 37 pontos, apenas dois a mais que o Náutico, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O elenco realizou nesta terça-feira o segundo treinamento preparatório para o jogo contra o América-MG, que acontece no sábado (9), às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O atacante Alisson Farias e os laterais direitos Van e Léo seguem em fase de transição. Já o volante Matheus Frizzo realizou tratamento no joelho direito, após se queixar de trauma na região.

O elenco do Vitória volta a treinar na manhã de quarta-feira (6) e viaja para Belo Horizonte na sexta-feira (8).