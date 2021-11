Ronaldo lamenta pênalti não marcado, mas vibra com chance no Bahia

O empate por 0x0 com o Juventude ficou no passado no Bahia, mas o atacante Ronaldo ainda lamenta ao rever o polêmico pênalti não dado pelo árbitro durante a partida. Foi dele o chute que tinha direção certa no gol vazio e foi desviado com um toque de mão pelo zagueiro. Em seus primeiros passos na equipe principal, ele conta que já ficou mais ansioso pelo primeiro gol, mas hoje trata a busca pelo tento com naturalidade.

“Eu vi que a bola tinha passado do zagueiro e quando bateu no braço dele eu não acreditei, falei mão, falei com o juiz para ele ir no VAR rever o lance, o VAR é para isso. Mas até agora eu não acredito. Falam que [o VAR] vem para ajudar, mas em alguns casos acaba atrapalhando”, lamentou Ronaldo.

Desde que Guto Ferreira assumiu o Bahia, o atacante tem ganhado mais espaço no time de cima. Na última rodada ele foi escolhido para ser o titular. Agora, Ronaldo projeta brigar para se manter entre os 11 iniciais, mesmo sabendo que a concorrência é grande.

“Para mim é um momento mais do que especial. Eu não sabia que ia começar de titular, que ia ter essa responsabilidade. Fiquei muito feliz pela oportunidade, sei que não fui muito regular, mas posso ir melhorando no decorrer do campeonato e estamos trabalhando por isso”, disse ele.

“Disputa melhor do que essa é impossível, o artilheiro do campeonato. O apoio que eles me dão é inacreditável, é muito difícil ver pessoas com eles para me apoiar, independente do lado do campo que esteja. É uma disputa boa, todo mundo se ajudando”, completou o atacante.