Ronaldo valoriza ponto somado contra o Vasco e pede Bahia focado

Os últimos minutos do duelo contra o Vasco, na tarde deste domingo (31), no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, foram de tensão para o tricolor.

Com um homem a mais depois que Leandro Castán foi expulso, o Esquadrão tentou se lançar ao ataque, mas a pressão não surtiu efeito e a partida acabou mesmo empatada por 0x0.

Apesar de lamentar o empate, o volante Ronaldo tratou de valorizar o ponto conquistado fora de casa. Segundo ele, o Bahia precisa continuar focado no objetivo de se distanciar do Z4 e escapar do rebaixamento à Série B.

"A gente sempre vem para buscar o triunfo. Tivemos uma vantagem no final do jogo, atacamos, mas infelizmente não conseguimos o gol. Um confronto direto, jogo difícil, não vamos desprezar esse ponto conquistado. Temos que continuar focados no campeonato", disse ele.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 36 pontos e subiu para a 15ª colocação. O tricolor ainda pode ser ultrapassado por Fortaleza e Sport, que entram em campo no complemento da rodada.

O próximo desafio do Esquadrão na Série A será nesta quarta-feira (3), quando recebe o Fluminense, às 21h30, na Fonte Nova.