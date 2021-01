Ronaldo volta a fazer fisioterapia e não reforça o Vitória contra o América-MG

Destaque do Vitória na Série B do Brasileiro, o goleiro Ronaldo não retornará ao gol rubro-negro diante do América-MG. O jogo contra o líder do campeonato acontece no sábado (9), às 19h, no estádio Independência, e o jogador ainda não reúne condições de reassumir as traves. Depois de treinar em campo por dois dias consecutivos, Ronaldo precisou fazer tratamento de fisioterapia nesta quinta-feira (7), véspera da viagem para Belo Horizonte. Com isso, César segue como titular.

Com uma lesão na coxa, Ronaldo desfalcou o Vitória contra Confiança e Cuiabá. Ele retornou contra o Cruzeiro, mas voltou a sentir dor e precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo. Esteve ausente também diante de Juventude, Oeste, CSA e Operário.

Apesar da ausência de Ronaldo, o técnico Rodrigo Chagas poderá contar com outros dois jogadores. Recuperado do incômodo no joelho direito que o tirou dos dois primeiros treinos com bola da semana, o volante Matheus Frizzo treinou normalmente com o elenco nesta quinta-feira, assim como o lateral direito Léo, que está curado de uma entorse no tonozelo.

Léo, no entanto, não retomará a titularidade na lateral direita diante do América-MG. A vaga foi ocupada por Jonathan Bocão no empate em 1x1 com o Operário, domingo (3) passado, no Barradão, mas o técnico Rodrigo Chagas confirmou em entrevista coletiva que utilizará Leandro Silva contra o líder da Série B.

"O Leandro é um jogador que veio do América-MG, que conhece tudo também em relação à equipe adversária, é um jogador que tem um comportamento defensivo muito grande, muito bom, um poder de marcação excelente, tem o tempo de bola aérea também muito bom. Acredito que é um jogador que vai estar nos ajudando nessa partida", afirmou o comandante rubro-negro.