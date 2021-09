Ronan comemora chance: 'Feliz que ele tenha visto o que outros técnicos não viram'

Destaque do Campeonato Baiano, em que foi artilheiro e campeão pelo Atlético de Alagoinhas, Ronan foi contratado pelo Vitória como um reforço para o ataque na Série B. Mas o jogador ainda não emplacou uma longa sequência no rubro-negro, e só esteve em cinco dos 21 jogos da equipe no torneio.

Depois de ter ficado mais de um mês sem atuar na Segundona, Ronan foi escolhido por Wagner Lopes para entrar em campo nos minutos finais da partida contra o Náutico, no último domongo (29). O atacante comemorou a chance. Para ele, o fato de já ter disputado um duelo contra o técnico ajudou a ser escolhido na ocasião.

"Tive felicidade de jogar contra o professor pela Copa do Brasil, quando estava no Atlético de Alagoinhas. Ele pôde ver que eu posso render bastante, ajudar bastante a equipe. Fico feliz que ele tenha visto o que os outros professores não viram, não me deram tanta oportunidade. Então é trabalhar para que eu possa render o que o professor sabe que eu posso render", disse.

Apesar de não ter sido muito utilizado, Ronan negou que tenha sentido vontade de deixar o Vitória. Para ele, a espera faz parte do processo do futebol.

"Sempre tive confiança que meu dia chegaria. Já tive mais longe. Estou em um clube gigante. Estou podendo desfrutar de toda estrutura do Vitória. Sei como é ruim ficar fora, não ser relacionado. Mas tem que ter persistência. Futebol é assim mesmo. Trabalhar duro para que, quando a oportunidade aparecer, eu estar preparado", afirmou Ronan.

"Estou trabalhando. Cheguei com o objetivo de ajudar da melhor maneira possível. Creio que, para tudo, há um tempo determinado. Não posso deixar cair, tenho que continuar trabalhando com seriedade, respeitando todos os meus companheiros, que estão sendo utilizados. Vou continuar trabalhando para que, quando eu entre, possa render o esperado", completou.

Agora, o jogador vive a expectativa de ganhar a titularidade contra o Operário-PR. O Vitória enfrenta o time neste sábado (4), às 11h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, pela 22ª rodada da Série B.

"Fico feliz que tenha entrado bem, tenho trabalhado para que isso aconteça. O professor sabe o que é o melhor para a equipe. Cabe a nós respeitar a decisão dele. Ele sabe o que é o melhor para que o Vitória possa sair dessa situação da zona de rebaixamento", afirmou Ronan.

O Vitória está na 18ª colocação na tabela da Série B, com 20 pontos. A distância para o Vila Nova, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de dois pontos.