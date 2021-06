Ronan tem nome publicado no BID e pode estrear pelo Vitória

O técnico Rodrigo Chagas ganhou mais uma opção para montar o Vitória diante do Náutico, pela segunda rodada da Série B. O atacante Ronan teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (4) e, com isso, está liberado para estrear com a camisa rubro-negra.

(Foto: Reprodução)

Como já atuou pelo Atlético de Alagoinhas na Copa do Brasil, porém, Ronan não estará à disposição do Vitória na competição. O Leão fará o jogo de volta contra o Internacional na próxima quinta-feira (10), às 21h30, no Beira-Rio, pela terceira fase do torneio. Na ida, no Barradão, o rubro-negro perdeu por 1x0.

Antes, o Vitória enfrenta o Náutico pela Série B, e o novo contratado está liberado para estrear. A partida será na próxima segunda-feira (7), às 20h, no Barradão. Na primeira rodada, a equipe empatou com o Guarani em 1x1, fora de casa.

Ronan tem 26 anos e se destacou pelo Atlético de Alagoinhas na disputa do Campeonato Baiano. Ele foi o artilheiro da competição estadual, com cinco gols. Essa será a primeira oportunidade do atacante na Série B. O jogador acumula passagens por Campinense, Fast Clube, CDS Manicoré, Holanda, Nacional, Brusque, Camboriú e Ceilândia.