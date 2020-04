Ronda diferente: BCS Santa Cruz entrega brinquedos para crianças do bairro

Nos últimos quatro dias, os moradores da Santa Cruz, no Complexo do Nordeste de Amaralina, presenciaram um outro tipo de ronda que circulava pelo bairro. Equipes da Base Comunitária de Segurança (BCS) da Polícia Militar distribuíram brinquedos às crianças, a fim de conscientizar também a família sobre a importância de ficar em casa diante do estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus.

Foram distribuídos bolas, bonecas e carrinhos, a fim de reforçar a campanha de isolamento social contra o coronavírus

(Foto: Divulgação/ SSP-BA)

Sem descer das viaturas e tentando sempre manter a distância recomendada pelas instituições de saúde, os militares da BCS Santa Cruz entregaram carrinhos, bonecas, bolas.

"Explicamos sobre a necessidade de ficar em casa neste momento", contou a comandante da BCS Santa Cruz, capitã Sheila Barbosa.

A oficial destacou também que durante todo o ano, as bases vão ampliar o trabalho de assistência. “Falamos ainda, aos pais, que os brinquedos distribuídos foram devidamente higienizados”, completou.