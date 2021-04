Ronda Maria da Penha entrega doces para crianças carentes em Jequié

Filhos de mulheres vítimas de violência de gênero e crianças de comunidades carentes em diversos bairros de Jequié, sudoeste do estado, receberam um presente de páscoa nesta quinta (1). E não foi piada de primeiro de Abril. As crianças ganharam ovos de páscoa, chocolates, doces e brinquedos em ação realizada por policiais da Operação Ronda Maria Da Penha (ORMP) e do 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM/ Jequié). A entrega segue até o próximo sábado (3).

Cento e setenta e cinco crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e que estiveram em lares violentos receberam os presente angariados com o apoio do 'Projeto Anjo', criado por uma mãe da comunidade e moradores da comunidade.

Segundo a comandante da OPRMP, tenente Patrícia de Oliveira, as guloseimas foram entregues para moradores dos bairros de Mandacaru, KM 3, Brasil Novo, Água Branca e Joaquim Romão.

“Como a gente lida com mulheres em situação de violência doméstica, percebe que a maioria delas não tem condições de dar esse mimo aos filhos. Mais do que a doação, a gente entende isso como um ato de cidadania, um exemplo para a formação daquela criança que pode se tornar um cidadão consciente e solidário”, detalhou a PM.

A comandante explicou que no sábado levará a campanha para o Vila Vitória, Baixa do Bonfim e nos residenciais Minha Casa, Minha Vida do bairro Jequiezinho.

O comandante do 19º BPM, major Elbert Vinhático Neves, disse que a aproximação com a comunidade é uma das prioridades da Polícia Militar. “É importante ter interação e estreitar mais os laços entre a corporação e a população”.

O cidadão que desejar participar da ação solidária poderá entrar em contato com o número (73) 9 8219-4074. Os policiais também estão disponíveis para pegar as doações ou o cidadão pode entregá-las na sede do 19º BPM.