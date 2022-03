Rondesp Chapada localiza 28 explosivos com homem em Itaberaba

Vinte e oito explosivos - dois deles já destruídos - foram localizados com um homem no município de Itaberaba, neste domingo (6), pela Rondesp Chapada.

De acordo com o comandante da unidade, capitão Ronalde Fiuza de Santana, as diligências para apurar uma denúncia sobre criminosos escondidos na região conhecida como Sem Terra, resultaram na localização dos materiais.

"O comandante de Policiamento da Região da Chapada, coronel Marcelo Queiroz, tem solicitado que reforcemos as ações voltadas para a área rural, pois, na maioria das vezes, essas localidades são utilizadas como esconderijos por parte de criminosos e foragidos. E essa ação é fruto dessa intensificação", disse o oficial.

No local as equipes encontraram um homem com os 28 explosivos e uma espingarda calibre 12. De imediato os policiais acionaram a Companhia Anti-bombas do Bope para que as medidas de segurança fossem tomadas.

As guarnições do Bope constataram que dois dos 28 explosivos já estavam destruídos e recolheram o restante. O homem e os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial de Itaberaba.