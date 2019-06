A Presidente do Parque Social, Rosário Magalhães comemora seu aniversário, neste sábado (29), nos Estados Unidos. Está em Miami, ao lado do marido, o presidente da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior. Em conversa com a coluna, Rosário destacou que comemorar a vida é acima de tudo agradecer a Deus e procurar usufruir o melhor de cada momento.

(Foto: Alô Alô Bahia)