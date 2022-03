Rosário Magalhães será madrinha de campanha beneficente da Trousseau

Atendendo ao convite da empresária Renata Andrade, à frente da Trousseau Exclusivité, no Salvador Shopping, Rosário Magalhães será madrinha de campanha beneficente da marca. Batizada de “Trousseau do Bem”, a campanha irá reverter parte das vendas do mês de março em cestas básicas, que serão doadas à Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que acolhe, educa e ampara crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.



“Ficamos felizes com a aceitação de Rosário, que além de ser uma amiga querida, tem um trabalho consolidado em instituições sem fins lucrativos, que acreditam no empreendedorismo como forma de ação social”, comentou Renata, que homenageará a madrinha em encontro na loja no próximo dia 30 de março, a partir das 17h.



