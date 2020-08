Rose Miriam posa com filhos e cita saudade de Gugu: ‘Só faltou o papai lindo’

A empresária Rose Miriam Di Matteo, ex-companheira de Gugu Liberato, publicou em seu perfil no Instagram, nesta quarta-feira (19), um clique ao lado dos filhos que teve com o apresentador, morto em novembro do ano passado. Em uma foto feita em um restaurante ao lado das gêmeas Sofia e Marina, de 16 anos, e de João Augusto, de 18, ela ainda aproveitou para falar da saudade de Gugu.

“Minha família que eu tanto amo! Só faltou o papai lindo! Mas ele vive em nossos corações!”, escreveu ela na legenda da foto.

O clique é um dos raros que fez ao lado dos filhos desde que iniciou uma batalha judicial na Justiça pela herança de Gugu, estimada em cerca de R$ 1 bilhão.

Rose Miriam tenta obter o reconhecimento da união estável com o comunicador e o direito à metade do patrimônio dele. Para isso, tenta anular um documento em que, supostamente, abriria mão do espólio em troca de uma mesada.