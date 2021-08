Rossi recebe terceiro amarelo e desfalca Bahia contra Atlético-GO

O técnico Dado Cavalcanti vai ser obrigado a mudar o ataque do Bahia para o próximo compromisso do clube no Campeonato Brasileiro. Titular absoluto do tricolor, o atacante Rossi recebeu o terceiro cartão amarelo durante o empate Cuiabá, no último sábado (7), e ter que cumprir suspensão.

Dessa forma, o camisa 7 vai desfalcar o time no confronto com o Atlético-GO, no próximo domingo (15), às 18h15, em Pituaçu, pela 16ª rodada da Série A. Rossi vem sendo um dos destaques do Bahia na temporada. Ao todo ele já marcou sete gols e deu nove assistências.

Como Gilberto deve voltar a ser titular depois de ficar no banco contra o Cuiabá, a tendência é a de que Dado Cavalcanti volte a montar o ataque com três jogadores. Dessa forma, entre as opções para substituir Rossi, o treinador pode contar com Oscar Ruiz e Maycon Douglas.

O atacante Ronaldo, puxado da equipe sub-23, se recupera de um quadro de conjuntivite. Caso seja liberado, também concorre a uma vaga na equipe titular.

Por outro lado, o time pode ter o retorno do volante Patrick. Ele está liberado após cumprir suspensão na última rodada, mas se recupera uma entorse no tornozelo e vai depender da evolução do quadro para ficar à dispoição do treinador.

O elenco do Bahia ganhou folga nesta segunda-feira (9), e só volta aos trabalhos na terça-feira (10), no CT Evaristo de Macedo.