Rota Sustentável: Braskem investe em parcerias para geração de energias renováveis

O momento da indústria sustentável chegou, para comprovar é um equívoco pensar que avanço econômico e preservação do meio ambiente não podem andar de mãos dadas, empresas em todas as partes do planeta tem se preocupado com a emissão de resíduos poluentes, entre eles o carbono. No Brasil, entre os destaques da busca por uma produção sustentável, a Braskem vem empreendendo altos investimentos em direção à economia circular e à neutralização do carbono, nas próximas décadas.

A proposta empresa é pautada nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, o Acordo de Paris para o controle dos impactos das mudanças climáticas e o compromisso público da Braskem de construir um mundo mais sustentável. E um dos principais exemplo dos avanços já obtidos é a utilização de recursos renováveis.

Atualmente a Braskem já conta com quase metade do seu consumo total de energia proveniente de fontes naturais. A partir dos novos investimentos em energia solar e eólica a meta da empresa é reduzir 15% das emissões de gases do efeito estufa até 2030, além de evitar a emissão de 500 mil toneladas de dióxido de carbono até 2040.

Na Bahia, a Braskem tem investido na aquisição de um volume cada vez mais alto de energia de origem renovável a partir de fonte eólica. Através de uma parceria com a multinacional francesa EDF Renewables, a companhia projeta deixar de emitir 325 mil toneladas de CO2 no período de 20 anos.

Produção renovável

Além do investimento em energia renovável a Braskem segue investindo na ampliação do portfólio de produtos químicos e polímeros de origem renovável, a exemplo do polietileno I’m greenTM bio-based produzido pela empresa na região Sul do Brasil, a partir da cana-de-açúcar. O produto já presente em produtos de mais de 200 marcas no mundo tem capacidade de capturar até 3,09 toneladas de CO2 por tonelada produzida.

O plástico sustentável

Uma outra estratégia adotada pela Braskem para estimular a economia circular é a valorização do plástico reciclado, ação que segundo a empresa é um dos meios mais eficazes para garantir uma cadeia econômica sustentável. A companhia estima que parcerias com clientes e a sociedade serão mecanismos fundamentais para ajudar a dar destino adequado a cerca de 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos até 2030. O material será reutilizado como matéria-prima para o desenvolvimento de novas soluções, mais sustentáveis, para produção de calçados, móveis, utensílios domésticos e embalagens, entre outros.

Uma das ações mais recentes da empresa, é a parceria com Tecipar, empresa brasileira especializada em engenharia ambiental, para evitar que mais de duas mil toneladas de resíduos plásticos domiciliares sejam despejadas anualmente no aterro sanitário de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo.

Com todas essas ações, a estimativa é que a capacidade da Braskem em fabricar produtos químicos e resinas termoplásticas PCR (a partir de material reciclado) chegue a 300 mil ton/ano em 2025 e 1 milhão em 2030.