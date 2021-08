Roteirista Luana Rocha vence seleção de Residência Artística para Escritores

A jornalista, roteirista e pesquisadora, Luana Rocha foi a artista contemplada para participar da 7ª edição da Residência Artística para Escritores, promovida pela Fundação Cultural do Estado em parceria com o Instituto Sacatar, na Ilha de Itaparica. A Residência Artística começa na próxima segunda-feira (23) e vai até o dia 15 de outubro de 2021. Luana venceu a seleção com a proposta “Uma Mulher em Fúria”.

Jornalista com passagem pelo Correio, Luana Rocha escreverá o roteiro do longa "Uma Mulher em Fúria" (Acervo pessoal)

“A proposta da residência coincidiu com o período exato em que eu me planejava para escrever esse projeto. A ideia já vinha sido gestada desde o início do ano e, quando vi o anúncio da seleção, pensei que era uma coincidência ela aparecer justamente para os meses em que já estava me planejando para escrever, conta Luana Rocha, moradora de Serra Grande, na cidade de Uruçuca, a 412Km de Salvador.



O roteiro do longa metragem que será desenvolvido na residência conta a história de uma mulher que, aos 66 anos, em plena pandemia, resolve fazer uma grande ruptura na sua vida. Luana, que tem passagem pelo Correio, explica como desenvolverá o trabalho no Instituto Sacatar, na Ilha de Itaparica.

“Eu uso “Uma Mulher em Fúria” no sentido de ruptura, quase a fúria como um grito de liberdade com aquilo que não nos serve mais”. A intenção do projeto é, apesar de começar com a produção de um roteiro audiovisual, adaptá-lo para um livro de contos que tem temática principal “mulheres em fúria”, em que serão narradas diferentes formas de vinganças femininas”. Inicio o projeto pela produção de um roteiro, por se tratar da minha área de experiência e pela qual consigo obter financiamentos para os próximos passos do projeto”, diz.



Nos últimos anos, Luana trabalhou na Repórter Brasil na produção e co-roteiro de um documentário sobre uso de agrotóxicos no interior do Ceará e na produção de um documentário sobre o Massacre de Pau D´arco (PA).

Atualmente ela realiza a pesquisa do documentário “Liberdade É Não Ter Medo” (Paideia Filmes-2021) sobre mulheres negras em diferentes períodos da história do Brasil. Na Abrolhos Filmes desenvolveu a pesquisa do documentário “Chico Rei Entre Nós”, vencedor da Mostra SP como melhor documentário.