Roteiro Enogastronômico Sensorial: confira a novidade turística da Chapada Diamantina

A Rota Enogastronômica Sensorial é uma novidade no turismo da Chapada Diamantina. O roteiro é um grande produto turístico de Morro do Chapéu, que reúne empresários e produtores locais de vinhos, queijos, embutidos, cervejas, orgânicos, rosa do deserto, cafeteria e óleos essenciais. A iniciativa ganhou vida a partir de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Morro de Chapéu e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Nós criamos a Rota Enogastronômica Sensorial, que é um diferencial do turismo daqui de Morro do Chapéu. A iniciativa foi lançada este ano, com produtores e empresários que já atuam no município há pelo menos 10 anos. O roteiro contém uma gama de produtos que nós temos aqui no município. A novidade, que se junta às nossas belezas naturais, tem transformado Morro do Chapéu em uma potência turística da Chapada Diamantina”, conta Maurício Sodré, gestor da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (SECULTE).

Vinhos

Entre as variedades da vinícola está o Vinho Izabel, produzido com uma uva americana homônima, que é muito utilizada para produção de sucos e geleias. A Reconvexo conseguiu produzir um vinho seco, com aroma frutado. Uma verdadeira surpresa, pois ele tem um cheiro doce e na boca é um vinho seco, porém leve, indicado para tardes quentes. Além dos produtos próprios, a loja do lugar também oferece artesanato local.

Entre as variedades da vinícola está o Vinho Izabel, feito com uma uva de João Dourado, mas com o processo de vinificação da fazenda. A bebida é produzida com uma uva americana homônima, que é muito utilizada para produção de sucos e geleias. A Reconvexo conseguiu produzir um vinho seco, com aroma frutado. Uma verdadeira surpresa, pois ele tem um cheiro doce e na boca é um vinho seco, porém leve, indicado para tardes quentes. Além dos produtos próprios, a loja do lugar também oferece artesanato local.

Há também a vinícola VAZ, que fica a cerca de 3 km da sede do município e conta com 5 hectares de área plantada. No ano, o local produz cerca de 12 mil garrafas, entre espumantes e vinhos branco, rosé e tinto. Lá, o produto mais famoso é o Ferro Doido, um malbec que faz homenagem à cachoeira homônima, um dos principais pontos turísticos da cidade.

A vinícola VAZ recebeu, na categoria de vinhos, o prêmio para o Tinto Malbec Ferro Doido da 9ª edição da Grande Prova Vinhos do Brasil (GPVB). Já nos rótulos de espumantes, os premiados foram o Brut Branco Charmat e o Brut Rosé Charmat. Todos da safra de 2019. Há seis meses o local recebe turistas, que contam com um passeio guiado e loja para a compra direta dos produtos.

Sensações

Além das bromélias, Morro do Chapéu também é conhecida pela produção de rosas do deserto. Isso graças aos professores de agronomia aposentado, Júlio Vilar, 70 anos, e Damares Rodrigues, 71, que vivem a cerca de oito anos no município. No Rancho Rosa do Deserto, que fica no bairro da Paz, a cerca de 1,5 km do centro da cidade, o casal recebe turistas de forma espontânea para conhecer sua plantação profissional da flor, que tem origem no sul da Arábia e da África Oriental. Em cerca de 3 hectares de terreno, o Rancho Rosa do Deserto também possui plantação profissional de cactos e, dentro da área de visitação, uma área com rosas do deserto que chegam a ter 20 anos de idade.

Casal de agrônomos recebem turistas em rancho para conhecer plantação de flor do deserto (Foto: Lucas Leawry)

A experiência sensorial do novo roteiro de Morro de Chapéu fica completa com a visita na Akã, fazenda de manejo orgânico de plantas para extração do óleo essencial. A visita guiada está com preço promocional, que custa R$ 30, e pode ser feita nos fins de semana, com agendamento no site www.akaoleosessenciais.com.br. No local é possível tocar e sentir o cheiro de 16 tipos de plantas, como patchouli, alecrim e lavanda brasil.

A cerca de 15 km do centro da cidade, a Fazenda Akã tem cerca de 16 hectares, com capacidade de produção de até 35 kg de óleo por dia. Além da experiência sensorial completa, o local oferece também uma loja com os próprios produtos e artesanato local, além de um bar e um mirante, recomendados para experimentar os vinhos ou cervejas produzidas em Morro do Chapéu – que também são vendidos no estabelecimento.

Gastronomia

O município também conta com a produção artesanal de defumados derivados de suíno, ovinos e frango. A Sabor Latino, que, em 2019, produziu o primeiro parma da Chapada Diamantina, oferece ao público 32 produtos. A visitação no local foi suspensa durante a pandemia e está prevista para retomar ainda antes do natal. A entrada custa R$ 20, com direito a um passeio guiado pela fábrica e degustação. O agendamento é feito pelo telefone (74) 99921-8213 ou no site www.saborlatinodefumados.com.br

Em Morro de Chapéu também há a produção de queijos 100% artesanais. Na Fazenda Gurgalha, datada de 1600, são fabricados mais de 46 tipos do alimento, desde os mais comuns, como o minas padrão e frescal, aos do tipo europeu como os de mofo branco, como o camembert, blue d´auvergne, gorgonzola e brie. De lá saem ainda os de croutes lavee (moles), como o reblochon, e os de croute lavee (semi- duros), como morbier e port salut. A produção inclui os queijos com olhadas, como o emmental e gruyère, além dos nacionais como o serrano e colonial.

Todos os produtos da Rota Enogastronômica Sensorial – como vinhos, queijos, embutidos, cervejas, orgânicos e óleos essenciais – podem ser adquiridos no Carol Café, cafeteria charmosa e aconchegante, que fica também como dica para quem estiver somente de passagem por Morro de Chapéu, sem muito tempo para fazer o roteiro turístico completo.

Carol Café oferece opções gastronômicas frescas, além de produtos da Rota Enogastronômica Sensorial (Foto: Lucas Leawry).

O lugar fica na BA 052, conhecida também como Estrada do Feijão. Por lá, é possível encontrar também bolos frescos – recomendamos o bolo de aipim -, além de doces e salgados, como tortas e quiches – mais uma dica: o quiche tropical com frango, molho branco, passas e damasco. A cafeteria funciona de 8h às 20, segunda a sexta e domingo, e aos sábados, das 17h às 20h. Vale conhecer!



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.