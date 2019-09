Rótulos da Bahia são degustados na Avaliação Nacional de Vinhos 2019

A vinícola Terranova, pertencente ao Grupo Miolo, foi a única do Vale do São Francisco a enviar amostras de suas bebidas para a 27ª Avaliação Nacional de Vinhos – Safra 2019.

No evento, que acontece desde 27 agosto e encerrou nesta quinta-feira (5) no Pavilhão do Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS), a empresa situada no município de Casa Nova (BA) submeteu 5 amostras: dois brancos, um elaborado com a uva Verdejo e outro com a Chenin Blanc; um espumante com corte de 50% Chenin Blanc e 50% Verdejo, um espumente rosé de Grenache e uma amostra do tinto feito com Syrah.

Ao todo, 338 vinhos finos tranquilos e espumantes de 47 vinícolas foram analisadas, provenientes também do Sul de Minas (MG), Leste de São Paulo (SP), Planalto Catarinense (SC); e no Rio Grande do Sul, dos terroirs da Serra Gaúcha, Campanha, Serra do Sudeste e Campos de Cima da Serra.

O resultado será divulgado no dia 28 de setembro, quando será anunciada a relação dos 30% mais representativos, ou seja, 102 amostras, diante das 338 inscritas por 47 vinícolas de oito regiões produtoras brasileiras. O público poderá degustar 16 amostras selecionadas entre os 30%, provando a representatividade da Safra 2019.



Etapa por etapa

O evento mais concorrido do Brasil pelos apreciadores de vinhos começou ainda em junho, com a inscrição das amostras pelas vinícolas. No mês seguinte, técnicos percorreram o Brasil para coletar os vinhos diretamente dos tanques de aço inox. A 27ª Avaliação Nacional de Vinhos é uma realização da Associação Brasileira de Enologia – ABE e Embrapa Uva & Vinho.