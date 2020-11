Rótulos nordestinos brilham na Grande Prova de Vinhos do Brasil

Espumante Rio Sol Assinatura 2016 foi eleito o melhor vinho na categoria Espumante Branco Extra-Brut Charmat (foto/Gabriel Costa/divulgação)

A Rio Sol, localizada em Lagoa Grande (PE), venceu o concurso em duas categorias: Espumante Extra-Brut Branco Charmat, com o Rio Sol Espumante Assinatura 2016; e Outras Castas, com o Rio Sol Tempranillo 2018. Este, inclusive, custa R$ 26 e já foi indicado nesta coluna. Ambos alcançaram 91 pontos e Medalha de OURO.

A vinícola também conquistou boas pontuações com outros rótulos. O Rio Sol Gran Reserva 8 2013 foi avaliado em 90 pontos e ganhou medalha OURO – contrariando a ideia de que não se fazem tintos de guarda no Sertão.

Também foram condecorados como GOOD WINE os rótulos Rio Sol Assemblage Cabernet Syrah 2018 (88 pontos), o Rio Sol Brut Branco Grand Prestige (89), o Rio Sol Demi-Sec Branco Grand Prestige (89), Rio Sol Gran Reserva Alicante Bouschet 2014 (89) e o Rio Sol Reserva Reserva 2014 (88).

A Vinhas do Morro, de Morro do Chapéu (BA), estreou em competições recebendo medalhas GOOD WINE para o VAZ Ferro Doido Malbec 2019 e para o VAZ Espumante Brut Branco, ambos com 88 pontos. “Para quem está começando, é um incentivo e tanto”, revelou Jairo Vaz, sócio-proprietário da vinícola.

Com vinhedos no lado baiano do Vale do São Francisco, a RAR Vinhos ganhou medalha de OURO e 91 pontos com seu Avvento Moscatel, lançado este ano no mercado.

Já as marcas nordestinas do Grupo Miolo, de Casa Nova (BA), não venceram nenhuma categoria de vinhos – mas obtiveram excelentes pontuações com seus produtos.

O Miolo Reserva Syrah Colheita de Inverno 2018 recebeu 90 pontos e medalha de OURO. Na linha Almadén, foram premiados o Almadén Brut (90/OURO), o Almadén Brut Rosé (88/GOOD WINE), o Almadén Frisante Moscatel Blanc (90/OURO) e o Almadén Frisante Moscatel Rosé (87/GOOD WINE).

Já a marca Terranova teve seus seguintes rótulos destacados: Terranova Brut Blanc de Blanc 90/OURO), Terranova Brut Rosé de Noir (89/GOOD WINE), Terranova Verdejo 2019 (89/GOOD WINE) e Testardi Syrah 2018 (89/GOOD WINE).

Suco de uva de qualidade

Na mesma ocasião foi realizada a 5ª edição da Grande Prova Sucos de Uvas do Brasil, onde o Nordeste também deixou sua marca.

O branco da marca Sunny Days/Grupo Miolo, elaborado com as uvas Moscatel, Chenin Blanc e Verdejo, foi vencedor na categoria Suco de Uva Integral Branco. Assim como o Sunny Days Tinto, ele conquistou 92 pontos e Medalha DUPLO OURO.

Rótulos selecionados para a Grande Prova de Vinhos Brasil (foto/divulgação)

A Grande Prova

A 9ª edição da Grande Prova de Vinhos do Brasil bateu todos os seus recordes anteriores. Foram enviadas 1309 amostras (814 vinhos, 428 de espumantes e 67 sucos de uva) de 144 vinícolas, em 51 categorias. Foram inscritos, inclusive, vinhos em lata e de bag-in-box. Com empates, a competição chegou a 61 campeões e teve a participação de nove estados: RS, SC, PR, SP, MG, ES, BA, PE e GO. Veja a lista mais à frente.

Após quatro dias de degustações, os 31 jurados convidados concederam 53 medalhas duplo-ouro (nota mínima 92) e 344 ouros (nota mínima 90). “O resultado da GPVB 2020 foi simplesmente espetacular, expresso no aumento do número de vinhos com duplo-ouro. Até pouco tempo atrás contava-se nos dedos os vinhos brasileiros nesse patamar de qualidade”, ressalta Marcelo Copello, jornalista, diretor do Grupo BACO Multimídia e presidente do júri da GPVB.

Para Sérgio Queiroz, jurado e sócio-diretor do Grupo BACO Multimídia, o concurso consagra a qualidade do vinho brasileiro e sua diversidade de terroirs. “Isso é muito importante para a consolidação da nossa indústria.”

A lista completa com todos os vinhos será publicada na revista Wine Report 2020, com edições digital e impressa. Um destaque entre os conteúdos será o guia dos Best Buys – produtos que alcançaram 90 pontos ou mais e são vendidos por até R$ 50. Entre eles, estarão Aurora Colheita Tardia e Relax Rosé da Garibaldi, ambos de R$ 20.

Os jurados em ação (foto/divulgação)

Confira o resultado geral de campeões por categorias:

1 - Espumante Brut Branco Champenoise

- Brut Tradicional Adolfo Lona – 2015 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona - RS

- Rh Brut – 2014 - Vinícola Rh - PR

2 - Espumante Brut Branco Charmat

- Brut Charmat Adolfo Lona – 2017 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona – RS

- Excellence Branco – 2008 - Moët Hennessy do Brasil – RS

3 - Espumante Brut Rosé Champenoise

- Irradia – 2020 - Audace wine – RS

4 - Espumante Brut Rosé Charmat

- Ponto Nero Cult Brut Rose – NV - Ponto Nero - RS

- Panizzon Rosé Brut – NV - Vinícola Panizzon – RS

5 - Espumante Demi-Sec Branco Champenoise

- Fausto Demi Sec Branco Tradicional – NV - Pizzato – RS

6 - Espumante Demi-Sec Branco Charmat

- Casa Perini Ice – NV - Casa Perini – RS

7 - Espumante Demi-Sec Rosé (Charmat e Champenoise)

- Passion – NV - Moët Hennessy do Brasil - RS

8 - Espumante Extra-Brut Branco Champenoise

- Aurora Pinto Bandeira Extra Brut – NV - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

- Rh Extra Brut – 2015 - Vinícola Rh – PR

9 - Espumante Extra-Brut Branco Charmat

- Rio Sol Espumante assinatura – 2016 - Rio Sol – PE

- Sinfonia Blanc De Blancs – 2019 - Vinhedos Do Monte Agudo - SC

10 - Espumante Extra-Brut Rosé (Champenoise e Charmat)

- Victoria Geisse Extra Brut Vintage Rose – 2019 - Vinícola Geisse – RS

11 - Espumante Moscatel Branco

- Valmarino Moscato - NV – Valmarino – RS

- Espumante Branco Moscatel – 2020 - Vinhos Faé Ltda – RS

12 - Espumante Moscatel Rosé

- Aurora Moscatel Rosé – NV - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

13 - Espumante Nature Branco Champenoise

- Nature Adolfo Lona – 2015 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona - RS

- Cave Geisse Nature – 2018 - Vinícola Geisse - RS

14 - Espumante Nature Rosé (Champenoise e Charmat)

- Orus – 2015 - Vinhos e Espumantes Adolfo Lona - RS

15 - Espumante Naturais

- Eu borbulho branco – NV - Vinícola Franco Italiano – RS

16 - Espumante Prosecco/Glera (Charmat e Champenoise)

- Salton Prosecco – NV - Vinícola Salton – RS

17 - Espumante Sur Lie

- Valmarino Sur Lie – 2015 – Valmarino – RS

18 - Espumante Tinto

- Viapiana Espumante Tinto Gamay – 2019 - Vinhos Viapiana – RS

19 - Branco Chardonnay

- Viapiana Chardonnay 2019 – 2019 - Vinhos Viapiana – RS

20 - Branco Cortes

- Miolo Seleção Chardonnay/Viognier - 2020 - Vinícola Miolo - RS

- San Michele Bianco Corte – 2020 - Vinícola San Michele – SC

21 - Branco de Outras Castas

- Garganega - 2019 - Leone di Venezia – SC

22 - Branco Gewurztraminer

- Gewurztraminer – 2019 - Leone di Venezia – SC

23 - Branco Moscato

- Monte Sant'ana Moscato Giallo – 2020 - Vinícola Monte Sant'ana – RS

24 - Branco Naturais

- Lidio Carraro Faces Do Brasil Chardonnay – 2019 - Vinícola Lidio Carraro – RS

25 - Branco Riesling Itálico e Renano

- Aurora Edição Única Riesling Itálico – 2014 - Cooperativa Vinícola Aurora Ltda – RS

26 - Branco Sauvignon Blanc

- Sauvignon Blanc Zanotto – 2020 - Vinícola Campestre – RS

27 - Branco Viognier

- Yoo Viognier – 2020 - Yoo Wines - RS

28 - Brancos Super Premium

- Guaspari Viognier Vista do Bosque – 2017 - Vinícola Guaspari – SP

29 - Tinto Alicante Bouschet

- Pizzato Veludo Azul Alicante Bouschet Reserva - 2018 - Pizzato – RS

30 - Tinto Ancellotta

- Casa Fontanari Ancellotta – 2018 - Casa Fontanari – RS

31 - Tinto Cabernet Franc

- Fração Unica Cabernet Franc (Sem rótulo) – 2020 - Casa Perini – RS

32 - Tinto Cabernet Sauvignon

- Boscato Gran Cave Cabernet Sauvignon - 2012 - Boscato Vinhos Finos – RS

- Vinho Censurato CS – 2005 - Vinícola Franco Italiano – PR

- Angustifólia Cabernet Sauvignon Reserva – 2012 - Vinícola Araucária – PR

33 - Tinto Cortes

- Guaspari Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Vista da Mata – 2017 - Vinícola Guaspari – SP

34 - Tinto de Outras Castas

- Rio Sol Tempranillo – 2018 - Rio Sol – PE

- Armando Winemaker Signature Teroldego – 2017 - Vinícola Peterlongo – RS

35 - Tinto Malbec

- Milantino Reserva Malbec do Vale - 2015 - Milantino Vinhos – RS

36 - Tinto Marselan

- Barão De Petrópolis Reserva Marselan – 2018 - Barão De Petrópolis Vinhos Finos - RS

37 - Tinto Merlot

- Sfera Merlot - 2013 - Vinícola Arbugueri – RS

38 - Tinto Naturais

- Lidio Carraro Faces Do Brasil Merlot – 2019 - Vinícola Lidio Carraro – RS

39 - Tinto Petit Verdot