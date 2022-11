Roubo de carro termina em perseguição e acidente em Lauro de Freitas

Uma perseguição policial após o roubo de um carro terminou em acidente e com os bandidos detidos, na noite desta sexta-feira (4), em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O casal acusado de praticar o crime tentou fugir. Ela tem 15 anos, e ele é um homem adulto. Os nomes não foram divulgados.

Segundo a Secretaria de Segurança Públicas (SSP), uma adolescente de 15 anos e o namorado dela, um adulto com passagens pela polícia por roubo, roubaram um carro modelo Ecosport na Rua Luiz Costa, em Ipitanga. A vítima avisou à polícia e os militares da 52ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Lauro de Freitas) se espalharam e formaram um cinturão no perímetro da ocorrência.

O carro foi avistado no Centro da cidade, mas os bandidos perceberam a ação da polícia e tentaram fugir, o que deu início a uma perseguição. Durante a tentativa de fuga, os criminosos perderam o controle de colidiram com o veículo. A polícia não deu detalhes sobre o acidente, mas informou que após a batida o casal desceu do carro e tentou fugir correndo.

Carro ficou amassado após o acidente (Foto: divulgação)

Um novo alerta foi gerado e a dupla foi localizada pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 52ª CIPM, na Rua dos Vereadores, próximo do Ginásio Municipal de Esportes. Com os dois foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, uma pistola de brinquedo e quatro celulares.

Os assaltantes, as armas, os celulares e o veículo Ecosport foram apresentados na 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas. Segundo a polícia, o dono do carro foi até a unidade da Polícia Civil, registrou o crime e reconheceu os autores.