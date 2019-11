Roubo e assassinato: Conheça finais gravados por Jô e Régis em 'A Dona do Pedaço'

Nem Agatha Moreira e Reynaldo Gianecchini sabem o final que os personagens Josiane e Régis terão em "A Dona do Pedaço". De acordo com o site Notícias da TV, a dupla gravou três finais possíveis finais para a trama, com o desfecho só sendo escolhido nesta sexta-feira 22) pelo autor Walcyr Carrasco.

Entre as opções para encerrar a trama está a morte do ex-playboy, que pode terminar sendo assassinado pela filha de Maria da Paz (Juliana Paes) ou fugindo com ela com um montão de dinheiro dos evangélicos. Nesta semana, o dono da importadora de vinhos se converteu, assim como a bandida condenada fez no presídio na última sexta (15).

O filho de Gladys (Nathalia Timberg) anunciará nesta quinta (21) que vendeu sua loja para trabalhar arrecadando verbas para obras de caridade da igreja evangélica que frequenta. No útlimo capítulo, na sexta, cerca de quatros anos vão se passar para Josiane surgir saindo da cadeia.

A megera teve sua pena reduzida de 30 para 12 anos e ganhará a liberdade bem antes por bom comportamento. Ela, então, se juntará aos missionários evangélicos da novela das nove.

Empurrão ou atropelamento

Na sequência mais longa que foi gravada na madrugada desta quarta (20) no Elevado Presidente João Goulart, local conhecido em São Paulo como Minhocão, Régis descobrirá que foi enganado pela ex-amante. Desmascarada, Josiane o empurrará para a morte. Um dublê fez as cenas de ação no lugar de Reynaldo Gianecchini.

A outra opção trágica para o desfecho do playboy será um atropelamento. Em um carro, a bandida partirá para cima dele e o jogará longe.

Em ambos os casos, a bandida terá sua farsa desvendada e matará Régis antes de roubar o dinheiro das obras sociais e fugir. Já a terceira opção gravada na região central de São Paulo conta com a participação do ex-marido da boleira no golpe contra os evangélicos.

Régis mendigo?

Cenas com moradores de rua ganhando sopa dos evangélicos, com Régis entre os mendigos também estavam programadas para serem rodadas no Minhocão. Mas a estrutura e a figuração foi dispensada sem gravá-la.

Como existe uma passagem de anos até Josiane sair da cadeia, seria possível ele ter virado morador de rua durante esse período. O motivo de a diretora artística Amora Mautner ter desistido de gravar esse quarto final alternativo ainda é um mistério.

Mateus Solano também rodou cenas com Agatha e Gianecchini em um aeroporto no Rio de Janeiro na sexta passada. Tudo indica que o ator fará uma participação como Josiel, um homem poderoso que Josiane conhecerá e que está ligado aos desfechos dela e de Régis.