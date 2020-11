Rua Celika Nogueira é entregue após requalificação em Águas Claras

A Rua Celika Nogueira, uma das principais vias do bairro de Águas Claras, em Salvador, foi requalificada e entregue pela prefeitura, nesta terça-feira (10). O local passou por mudanças estruturais, e o investimento foi de R$ 841 mil.

O prefeito ACM Neto fez a entrega oficial da nova via e contou que no período de chuva os alagamentos eram frequentes na região. Buracos na pista faziam parte da rotina dos moradores.

“Estamos em Águas Claras para entregar uma obra importante, uma obra de infraestrutura na Celika Nogueira. Essa é uma das principais vias de acesso ao bairro, e que faz a integração com a Via Regional e com a BR-324, e foi inteiramente requalificada”, afirmou.

Foram realizados serviços de pavimentação, drenagem, construção de passeio, implantação de meio-fio e de piso tátil, e construção de rampas de acessibilidade. A obra aconteceu em um trecho de 1,2 quilômetro.

Neto frisou que além de reduzir os problemas frequentes de alagamento, a obra vai melhorar a mobilidade local. Ele agradeceu pela receptividade dos moradores.

“Eu só posso agradecer a confiança e o carinho com que as pessoas se relacionaram conosco. Sempre que vim aqui, sempre fui bem acolhido e bem recebido pela comunidade”, disse.

A Rua Celika Nogueira é uma das vias principais do bairro de Águas Claras, com acesso principal pela via Regional e também pelas Ruas Dr. Oswaldo José Leal e Dr. Jorge Costa Andrade. A requalificação contou com um investimento de R$ 841.565,94, sendo que R$ 180 mil foram oriundos do município, e o restante de emenda parlamentar do ex-deputado federal Antônio Imbassahy (PSDB).

A prefeitura informou que, desde 2013, recapeou 657,2 quilômetros de vias, e pavimentou 74,13 quilômetros de novas vias, com um investimento de R$ 532,3 milhões, contemplando 860 logradouros.