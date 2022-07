Rua Lucaia tem desvio de trânsito no sentido Av. Garibaldi para obras do BRT

Para dar prosseguimento às obras do Trecho 2 do BRT de Salvador, a Rua Lucaia, no Rio Vermelho, terá uma alteração de trânsito a partir desta terça-feira (19).

O tráfego dos veículos que seguem no sentido Av. Garibaldi será desviado à esquerda. O desvio de trânsito ocorre na altura da Rua Xavantes. A alteração deve permanecer até que as intervenções no local sejam concluídas. Não haverá mudança para os condutores que seguem no sentido Iguatemi.

A sinalização será reforçada e a atuação dos agentes de trânsito intensificada para melhor orientar condutores, pedestres e passageiros.