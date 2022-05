Rua no bairro do Imbuí terá trânsito desviado a partir de segunda (16)

Um trecho da Rua Pôrto Seguro, no bairro do Imbuí, será interditado a partir de segunda-feira (16) para a execução de um serviço de drenagem na via. O bloqueio deve ter início às 8h e se estenderá até a conclusão da obra, de responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder). A previsão é que a intervenção dure cerca de 15 dias.

Por conta da interdição, o trânsito será desviado pela nova entrada da Rua Pôrto Seguro, Rua Tocantins, Rua Manaus, Rua Fortaleza e novamente a Rua Pôrto Seguro. Com esse desvio é possível sair na Rua das Gaivotas, na altura do Banco do Brasil.

Para garantir a fluidez no tráfego de veículos da região, estacionar ao longo da via não será permitido nas ruas Pôrto Seguro e Manaus. Como opção, os condutores podem utilizar o bolsão de estacionamento do novo colégio estadual que está sendo construído no local.

As alterações no trânsito estarão devidamente sinalizadas. O tráfego de veículos será normalizado ao final da intervenção.