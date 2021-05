Rua Paulo Gustavo: Humorista deve ganhar nome de via; moradores fazem homenagem

Nascido e criado em Niterói (RJ), o humorista Paulo Gustavo foi homenageado na noite desta quarta (5) na cidade natal. Moradores da Rua Coronel Moreira César, que em breve deve ganhar o nome do humorista, foram para as varandas, sacadas e janelas aplaudir o filho ilustre de Niterói. Motoristas que passavam pela rua também se juntaram à homenagem com buzinas.

O prefeito da cidade, Axel Grael, divulgou uma consulta pública para ouvir a população sobre a troca do nome da Rua Coronel Moreira César, no bairro de Icaraí, para Rua Paulo Gustavo. A homenagem desta quarta (5) mostra que se depender da população, a homenagem será feita.



"A genialidade e o amor de Paulo Gustavo por Niterói marcaram sua trajetória. Nada mais justo do que a cidade retribuir demonstrando toda a admiração por seu trabalho e a dor que sentimos neste momento", escreveu Axel Grael em suas redes sociais.

Paulo Gustavo, de 42 anos, morreu nesta terça-feira (4) por complicações da covid-19, após 53 dias internado em um hospital no Rio de Janeiro.