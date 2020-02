Ruan Levine tem lesão muscular e desfalca Vitória no Ba-Vi

O técnico Geninho tem uma baixa confirmada para o Ba-Vi de sábado (8), às 18h, na Fonte Nova. O atacante Ruan Levine foi diagnosticado com um edema muscular e está fora do duelo pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

O atleta de 21 anos lesionou-se na etapa final do duelo com o Sport, no último sábado (1º), que terminou empatado em 1x1, na Arena de Pernambuco. Ruan, que havia entrado poucos minutos antes, teve que ser substituído.

Segundo o Vitória, foi diagnosticado um estiramento muscular numa das coxas. A previsão é que ele fique afastado por 15 dias. No treino desta terça-feira (4) o atleta ficou no departamento médico.

Também ficaram de fora do treinamento o lateral esquerdo Rafael Carioca, o zagueiro Gabriel Furtado e o atacante Felipe Garcia. Todos estão se recuperando de lesões musculares.

Ruan e Felipe estão fora do Ba-Vi. Além deles, o goleiro Martín Rodríguez e Jordy Caicedo, com lesões mais graves - rompimento do ligamento cruzado anterior e pubalgia - são desfalques mais longos. A participação de Rafael Carioca e Gabriel Furtado ainda é incerta.