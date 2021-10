Ruas, praças e parques de Salvador serão reformados nos próximos 45 dias

Salvador vai passar por uma série de intervenções na infraestrutura nos próximos 45 dias. As obras de conservação serão realizadas em ruas, avenidas e praças de bairros nobres e da periferia, além de parques e de reformas na orla marítima. O pacote de ações foi batizado de ‘Salvador no Grau’, começa a partir desta semana e terá investimento de R$ 43 milhões.

As medidas foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (18), durante evento na Praça Lord Cochrane, na Avenida Anita Garibaldi. Estão previstos o recapeamento de vias, tapa-buracos, reformas em viadutos, requalificação de calçada e pinturas de meio-fio, entre outras ações.

Segundo o prefeito, as reformas vão trazer mais conforto para os baianos e preparar a cidade para o final do ano, quando a capital costuma receber um fluxo maior de turistas, além da frequência maior de soteropolitanos nos espaços públicos.

"Ao longo dos últimos nove meses o trabalho permanente de manutenção da cidade não parou. Foram investidos R$70 milhões no setor, muito por conta das chuvas que ocorrem com intensidade maior entre os meses de abril e agosto. Por causa disso, os buracos nas vias ocorrem com maior frequência", afirmou o prefeito.

Prefeito disse que cidade está sendo preparada para o verão (Foto: Bruno Concha/ Secom)

Entre as ações anunciadas está a reforma dos terminais marítimos da Ribeira, na Cidade Baixa, e de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário. Eles receberão intervenções pontuais e a iluminação pública será melhorada, com a substituição de pontos de vapor de sódio por LED.

O programa prevê a recuperação de 105 praças, além de parques, como o dos Ventos, na Boca do Rio. Já os viadutos receberão melhorias, como corrimãos e guarda corpos, os passeios públicos desgastados serão recuperados, vias serão sinalizadas e faixas de pedestres requalificadas.