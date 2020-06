Ruas vazias, buzu lotado: o início das restrições em Sussuarana

As ruas esvaziadas no bairro de Sussuarana durante o final da manhã desta quinta-feira (11) deram um certo estranhamento - e alívio - à empresária Joyce Melo. Diariamente ela sai de sua casa, no próprio bairro, para fazer as entregas das máscaras de pano que costura e hoje, primeiro dia das medidas mais rígidas da Prefeitura na região, o movimento foi bem menor.

O comércio na região estava menos intenso: apenas os essenciais estavam abertos e, segundo a moradora, foi possível observar um punhado de estabelecimentos com o selo de interdição colado pela Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Procurada, a pasta afirmou que só terá um balanço das operações no bairro à noite.

Joyce comemorou o pouco movimento nas ruas do bairro nesta quinta (11) (Foto: Arquivo Pessoal)

Se nas ruas o movimento foi menos, no buzu o aperto foi grande. O porteiro Mário Santos saiu cedo em direção ao condomínio onde trabalha, na Barra, e conta que só foi sentado porque pegou o ônibus Sussuarana/Barra R1 no final de linha.

"Estava muito cheio. Muito mesmo. É complicado, né. Minha família está em isolamento e eu sou o único a sair de casa. Morro de medo de trazer a doença pra dentro de casa. Todo dia só resta me apegar a Deus para que isso não aconteça", conta.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) afirmou que essa aglomeração aconteceu por causa da redução de frota decorrente do feriado de Corpus Christi nesta quinta. Em nota, a pasta disse que o transporte só deve ser utilizado por quem vai trabalhar e orienta que as pessoas fiquem em casa.

(Foto: Nara Gentil/CORREIO) (Foto: Nara Gentil/CORREIO) (Foto: Nara Gentil/CORREIO) (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

(Foto: Nara Gentil/CORREIO) (Foto: Nara Gentil/CORREIO) (Foto: Nara Gentil/CORREIO) (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Além de Sussuarana, os bairros que integram a lista de áreas com ações da prefeitura são Periperi, Paripe, Beiru/Tancredo Neves, Fazenda Grande do Retiro, Pernambués, São Marcos, Itapuã e São Caetano.

Salvador tem 57% dos mais de 32 mil casos de coronavírus no estado da Bahia, segundo o boletim divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) na última quarta-feira. São 9.197 casos ativos na capital baiana, que já registrou 674 óbitos.

* Com supervisão da subeditora Fernanda Varela