Rui alerta para risco de colapso no sistema de saúde: 'Hospitais com 100% de ocupação'

O governador da Bahia, Rui Costa, alertou sobre o risco de colapso no sistema de saúde, devido ao crescimento de casos de covid-19 nas últimas semanas. Durante a inauguração do novo sistema de água em Entre Rios, neste sábado (13), ele afirmou que muitos hospitais no estado estão com 100% de ocupação. "Ou seja, o momento é muito grave", reforçou.

Segundo Rui, a Bahia está hoje com níveis de transmissão iguais aos de agosto de 2020, quando os casos ainda cresciam.

"Nós voltamos ao patamar de agosto do ano passado, infelizmente. E se continuar mais duas ou três semanas nesse ritmo, nós vamos ultrapassar o pior mês até aqui, que foi o mês de julho", disse.

Para Rui, o cenário indica chances de colapso na rede. "Se continuar esse ritmo de crescimento da doença na Bahia, em duas ou três semanas nós podemos estar pior do que estávamos em julho do ano passado e corremos o risco de ter colapso no sistema de saúde, o que, em nenhum momento nós tivemos desde o início da pandemia", disse.

O governador fez um pedido à população, para que as pessoas não deixem de usar máscara, de higienizar as mãos e de ter distanciamento social. "Fica o meu apelo a você. E se tiver algum sintoma, não acredite no presidente da República. Não é uma gripezinha, a doença mata", enfatizou.

Hospitais

A taxa de ocupação geral de leitos na Bahia era de 71% na noite deste sábado. No entanto, pelo menos nove hospitais estavam com 100% de ocupação.

As unidades de saúde com 100% de ocupação são: Hospital Geral Ernesto Simões Filho (Salvador); Hospital Amec (Camacan); Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães (Itabuna); Hospital Itiba (Barreiras); Hospital Carmela Dutra (Bom Jesus da Lapa); Hospital Paulo Afonso (Paulo Afonso); Hospital Municipal Dom Antônio Monteiro (Senhor do Bonfim); Neuroccor (Porto Seguro); Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (Teixeira de Freitas)