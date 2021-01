Rui anuncia nomeação de mais vinte aprovados para auditor fiscal da Sefaz

O Governo do Estado publica nesta quarta-feira (13) a nomeação de mais 20 aprovados no concurso para auditor fiscal, convocados em março do ano passado. O governador Rui Costa anunciou a novidade nesta terça-feira (12). A nomeação sairá no Diário Oficial do Estado (DOE).

As nomeações incluem oito candidatos para a área de Administração, Finanças e Controle Interno; seis candidatos para o setor de Tecnologia da Informação; e outros seis candidatos para atuar na Administração Tributária.

Esta é a segunda nomeação para o concurso, promovido pelas secretarias da Administração (Saeb) e da Fazenda (Sefaz-BA). Lançado em fevereiro de 2019, sob a organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), o concurso teve a oferta de 60 vagas para as três áreas.

O resultado final e a homologação do certame foram divulgados no dia 17 de dezembro do mesmo ano. O concurso público tem validade de um ano, podendo ser renovado por igual período.