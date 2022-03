Rui: aumento de custos não vai atrapalhar obra da Ponte Salvador-Itaparica

O aumento no custo da construção da Ponte Salvador-Itaparica não deve impossibilitar a obra, apesar do aumento dos insumos. Segundo o governador Rui Costa, estão sendo analisados as questões apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre a obra, que passou a custar R$ 9 bilhões.

"Há um descolamento grande do valor de algumas matérias-primas, o ferro disparou, o cimento disparou, e estamos conversando e olhando o que o Tribunal de Contas está adotando como parâmetro para, em cima disso, fazer uma reunião de ajuste de contrato", explicou o governador nesta sexta-feira (11).

Rui disse ainda que a diferença entre o valor previsto e o que será gasto já está sendo reduzido. "Essa obra é prioritária e nós faremos. O desalinhamento, há 1 ano era muito maior e ele já diminuiu bastante. Haveremos de encontrar uma solução nós próximos dias para o restante. Essa obra é importante para a Bahia".