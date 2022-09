Rui comenta piso da enfermagem: 'Na conta de quem?'

O governador Rui Costa afirmou nesta terça-feira (6) que concorda com a decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), em suspender o piso salarial dos enfermeiros enquanto não houver definição sobre os recursos que serão usados no pagamento.

"O Estado da Bahia, para servidores concursados, paga bem mais que o piso. O que acho é que o Congresso deveria, ao lado da justa e merecida aprovação do piso, ter reajustado a tabela do SUS ou dito qual era a fonte de financiamento disso", avaliou o governador. "É como se eu dissesse ao meu filho que ele vai ganhar 10 bicicletas. Aí sua mulher pergunta com que dinheiro e você diz 'não sei não'", comparou, durante evento no Hospital Ana Nery, na Caixa D’Àgua.

Ele afirmou que foi procurado por representantes das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), desesperados com o impacto do novo piso no funcionamento da unidade e falando na possibilidade de fechar as portas. "A tabela do SUS está congelada há mais de 10 anos. Vou tirar de onde esse dinheiro? Não sei como o Congresso faz um negócio desse. Faz um aceno à categoria, diz que deu um presente, mas na conta de quem?", questiona.

Para Rui, do jeito que foi feito, "ficou parecendo recurso demagógico" dos congressistas. "Pelo que entendi ele (ministro) não cancelou, ele falou que o aumento pode ser dado na hora que alguém disser de onde vem o dinheiro. Até que seja regulamentado a fonte de financiamento disso, e está correto, senão teríamos de imediato fechamento de dezenas de hospitais no Brasil todo. Imagina fechar o hospital de Irmã Dulce? Como ficaríamos? É merecido, e justo? É. mas tem que ser feito com responsabilidade, dizer de onde vem o recurso", disse. "Parece que falaram 'vou fazer mas sei que o STF vai cassar, ai eu fico de bem com a categoria", finalizou.