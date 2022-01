Rui Costa anuncia abertura de 230 novos leitos de UTI e enfermaria para covid

Novos leitos serão abertos para atender à demanda da covid-19 na Bahia. Serão 230 unidades nos hospitais Espanhol, Metropolitano, Couto Maia e Riverside.

"Essa semana eu autorizei 230 novos leitos, sendo 60 de UTI e o restante de enfermaria. são 230 só este mês. O que não foi aberto será aberto até a semana que vem", anunciou o governador Rui Costa, nesta quinta-feira (27).

O avanço da ômicron preocupa a gestão, apesar do menor impacto nos leitos de UTI, que não é proporcional ao número de casos, mas vem crescendo. "Em dezembo, tínhamos 180 pessoas internadas em UTI e já estamos chegamos a 400 agora. Nós estamos em locais do estado com 100% de ocupação de leitos de UTI covid", alertou o governador.

Além do aumento dos leitos, o governador também anunciou que profissionais de saúde serão contratados para ocupar as vagas dos que foram afastados por estarem doentes.

"Autorizei que cada hospital envie a sua demanda para a Sesab para suprir os profissionais afastados por causa da covid e vamos contratar".

Entrega e convênios

As declarações do governador à imprensa aconteceram durante um evento, na manhã desta quinta-feira (27) no estacionamento da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na ocasião, foram entregues 15 ambulâncias e convênios foram assinados para obras de pavimentação asfáltica e outras intervenções urbanas de diversos municípios baianos.