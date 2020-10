Rui Costa anuncia construção de Complexo Educacional Poliesportivo em Brotas

"Este local abrigará o maior centro cultural e esportivo da capital baiana", prometeu o governador Rui Costa no manhã desta quarta-feira (28) durante vistoria no Colégio Estadual Luiz Viana Filho, em Brotas. O espaço vai sediar um dos 20 Complexos Educacionais Poliesportivos que serão construídos pelo Estado até 2022 na Bahia.

Acompanhado pelo secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, Rui percorreu toda a área que irá abrigar o empreendimento. "Faremos uma grande intervenção nesta unidade, que é a maior escola estadual da Bahia, recuperando toda a infraestrutura da instituição e montando esse complexo poliesportivo e cultural, já que temos muito espaço para isso", destacou o governador.

O Complexo Esportivo Educacional instalado no Luiz Viana terá campo de futebol com grama natural (90x55m); arquibancada existente reformada e nova cobertura; quadra poliesportiva coberta (19x32m); piscina semiolímpica com arquibancada; vestiário; quadra de voleibol; espaço de convivência; rampas de acessibilidade; guarita; cabine; subestação; e pista de cooper. Ainda serão executados serviços de manutenção civil e elétrica nos prédios escolares.

Outros complexos

Os complexos vão aliar a educação esportiva das escolas e a prática do esporte ao permitir que a comunidade utilize os equipamentos, além de disponibilizar um espaço para eventos de cultura e entretenimento.

Já estão em construção Complexos Educacionais Poliesportivos nos municípios de Riachão do Jacuípe, Conceição do Coité, São Gonçalo dos Campos, Irecê e Jequié, e ordens de serviço já foram assinadas para a construção desses complexos também em Alagoinhas e Serrinha.

A previsão é que seja assinada, nesta sexta-feira (30), uma nova ordem de serviço que autoriza o início da construção de uma unidade em Itapetinga. Só nestes oito complexos, os recursos aplicados superam os R$ 22 milhões.

Para o secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues, os Complexos Educacionais Poliesportivos serão fundamentais para a qualificação da aprendizagem por meio do esporte.

"O governador Rui Costa sempre foi um entusiasta da prática do esporte como parte da formação dos estudantes. Então, além das novas escolas que estão sendo construídas com uma infraestrutura de quadra coberta e campo society, estamos construindo os complexos que serão utilizados pela comunidade escolar, mas também pelos moradores do entorno da unidade para campeonatos, torneios, festas culturais e muito mais, fazendo com que o esporte seja potencializado e fortaleça a aprendizagem dos nossos estudantes", concluiu o gestor da pasta.