Rui Costa autoriza licitação para modernização de escola no Bairro da Paz

O governador Rui Costa autorizou, nesta terça-feira (27), a licitação para reforma e ampliação do Colégio Estadual Mestre Paulo dos Anjos, no Bairro da Paz, em Salvador, durante visita à unidade de ensino. A autorização permite que a Secretaria de Educação do Estado possa publicar a licitação, que prevê construção de quadra poliesportiva coberta, vestiário, piscina semiolímpica, campo de futebol society e bloco de dez salas de aula.



De acordo com o governador, as novas escolas construídas pelo governo do estado e as que estão sendo reformadas possuem salas de aula com no mínimo 60 metros quadrados. "A maioria das salas de aula das escolas já existentes têm 40 metros quadrados, isso compromete o ambiente térmico, o ambiente acústico e o bem estar dos alunos. Queremos oferecer um conforto para um melhor aprendizado e, por isso, estamos ampliando o tamanho das salas. As novas escolas já estão sendo construídas com esse padrão e nas já existentes nós estamos quebrando paredes para fazer esta ampliação. Três salas viram duas salas de aula mais dignas. Além disso, este padrão das escolas contempla quadra coberta, campo, piscina e auditório no formato de mini teatro", explicou.



O investimento para a unidade de ensino está orçado em mais de R$ 9 milhões. As intervenções também irão contemplar anfiteatro e auditório, requalificação do refeitório, biblioteca e dos laboratórios com manutenção civil e elétrica do prédio existente.



"Pelo tamanho da ampliação e modernização, será uma nova escola aqui no Bairro da Paz. O objetivo é garantir mais conforto e comodidade para professores, funcionários e alunos. Dentro de oito meses a obra será concluída e a comunidade receberá um equipamento de alta qualidade", afirmou o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues.



Rio Mangabeira

Ainda no Bairro da Paz, o governador visitou as obras do projeto de macrodrenagem para canalização e revestimentos na calha do rio Jaguaribe. Rui Costa também assinou ordem de serviço autorizando o início da obra de macrodrenagem e revestimento da calha do Rio Mangabeira. O investimento neste trecho da obra é de mais de R$ 116 milhões. A visita também contou com a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Nelson Pelegrino.

Rui assinou ordem de serviço autorizando o início da obra de macrodrenagem e revestimento da calha do Rio Mangabeira (Foto: Mateus Pereira/GOVBA)

O serviço é coordenado pela Conder, companhia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento urbano do Estado (Sedur). As intervenções realizadas nos rios Jaguaribe e Mangabeira contam com investimento total de R$ 264 milhões.

As obras nos rios Jaguaribe e Mangabeira contam com investimento total de R$ 264 milhões (Foto: Mateus Pereira/GOVBA)

Na semana passada, um trecho da obra de macrodrenagem do Rio Jaguaribe, na orla da capital, foi entregue pelo governador. O trecho compreende mais de 1.600 metros que passaram por um conjunto de intervenções englobando a implantação de ciclovia, piso tátil e iluminação em LED.