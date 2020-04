Rui Costa classifica fala de Moro de 'gravíssima': 'Delação premiada'

O governador Rui Costa comentou a demissão de Sergio Moro nesta sexta-feira (24), afirmando que as declarações do agora ex-ministro "são praticamente uma delação premiada". Ao anunciar sua saída, Moro acusou o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal, tendo acesso a relatórios de inteligência das investigações."Saiu afirmando que o Presidente da República quer botar na superintendência da Polícia Federal pessoas para quem ele possa ligar e obter informações sobre investigações que estão em andamento e interferir. Isso é gravíssimo. É uma confissão de que o presidente pretende cometer crime de responsabilidade", afirmou Rui.



Leia também





​​​Saiba o que autoridades políticas e jurídicas falaram sobre a saída de Moro

O governador destacou que essa "é a tempestade perfeita" enquanto todos as autoridades municipais e estaduais estão "focados em salvar vidas" por conta da pandemia do coronavírus e "têm que gastar parte do tempo para responder milicianos digitais".

"Espero que as autoridades competentes tomem providência com relação a isso. Parece que o foco do Presidente não é pensar na vida humana, é pensar nas investigações que estão sendo feitas com amigos ou parentes, empresários que estão financiando ataques à democracia", criticou.