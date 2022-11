Rui Costa decreta luto de três dias pela morte de Gal Costa

O governador Rui Costa decretou luto de três dias pela morte da cantora Gal Costa, na manhã desta quarta-feira (9). Nas redes sociais, ele lamentou a perda.

"Lamento profundamente a morte de Gal Costa. Com sua partida, perdemos uma das mais potentes vozes da nossa música, eternizada em interpretações que cantam a Bahia e o Brasil para todo o mundo", escreveu o governador.

O prefeito Bruno Reis também se manifestou sobre a morte da cantora. Ele destacou a importância da voz dela. "Perdemos uma das vozes mais lindas e representativas da música brasileira. Gal Costa é trilha sonora de vários momentos da vida de milhares de brasileiros. Seu jeito único de interpretar as canções está para sempre eternizado em nossos corações".

O presidente eleito, Luis Inácio Lula da Silva, compartilhou uma foto com a cantora. "Gal Costa foi das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta. Seu talento, técnica e ousadia enriqueceu e renovou nossa cultura, embalou e marcou a vida de milhões de brasileiros", escreveu.

A ex-presidente Dilma Rousseff também usou as redes sociais para falar sobre a perda. "A morte de Gal Costa é um choque para todos nós. O Brasil perde hoje uma das maiores cantoras da nossa história. Ao longo de sua carreira, seu cantar foi expressão viva da cultura do povo brasileiro e marcou o país profundamente. Ela fez de sua alegria e de seu charme um refúgio para dias luminosos e sombrios ao longo de cinco décadas. É uma gigante da MPB. Eu sinto imensamente a tristeza de ver essa grande estrela nos deixar justo agora, no instante em que recobramos a esperança de dias melhores".

A presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffman, também lamentou a perda repentina da baiana que tinha uma das vozes mais marcantes do Brasil. "Toda gratidão a Gal, por ter cantado o Brasil com alma e talento ao longo da vida. Gal continuará sendo uma estrela para nós", escreveu.