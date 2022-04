Rui Costa desobriga uso de máscara em locais abertos na Bahia

O governador da Bahia anunciou a suspensão do uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos, na manhã deste sábado (2). O anúncio foi feito durante visita de Rui Costa a cidade de Brejões, no interior do estado.

"Recebemos ontem à noite o parecer técnico da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) e hoje assino o decreto fazendo a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos. Isso inclui estádios de futebol, por exemplo. Peço a colaboração de todos para que continuem se vacinando e usando máscaras em áreas fechadas, especialmente ambientes confinados, como ônibus, metrô e elevadores", disse o governador nas redes sociais.

Em vídeo publicado no Instagram, Rui retira a máscara durante o anúncio e afirma que o decreto será assinado ainda neste sábado. Em espaços fechados, a exemplo do transporte público, a máscara segue obrigatória.

Os detalhes sobre o assunto estarão no decreto que será publicado no Diário Oficial do Estado.