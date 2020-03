Rui Costa faz reunião online com prefeitos de 400 municípios

O governador Rui Costa realizou na tarde desta quarta-feira (18) uma reunião online com prefeitos de diversos municípios da Bahia para tratar de medidas de prevenção contra a pandemia de Coronavírus. Por meio de uma transmissão ao vivo no YouTube, Rui estava acompanhado do secretário de estado de saúde, Fábio Villas Boas e do secretário de educação Jerônimo Rodrigues.

O governador aproveitou o momento para divulgar que um número está sendo disponibilizado para que os gestores e a população tirem dúvidas através do aplicativo de celular Whatsapp (71 99632-8047), ou através do e-mail cievs.notifica@saude.ba.gov.br.

Foram lidas e esclarecidas 51 perguntas feitas por representantes das cidades do estado, que buscam soluções para prevenir o avanço do Covid-19 para o interior. Entre elas, o questionamento mais recorrente era o passo a passo que cada município deveria tomar no momento que registrasse algum caso suspeito de Coronavírus.

A reunião remora durou certa de uma hora e meia (Foro: Divulgação)

“Primeiro é necessário saber se o paciente se encaixa no grupo que pode estar contaminado”, esclareceu o governador, lembrando que os testes são prioridade para aqueles que entraram em contato com pessoas que vieram das áreas de risco - como São Paulo, Rio ou do exterior.

O secretário Fábio Villas Boas orientou que, a partir do momento que forem notificados da possibilidade ter um caso de Covid-19, deve-se isolar o paciente em sua casa, notificar a Sesab do fato e em seguida coletar o material para ser enviado para análise. “Não leve para o hospital o paciente infectado, quem tiver sintomas é para ficar em casa”, reforçou Rui.

Preocupados com a gestão financeira das cidades, o governador foi questionado pelo prefeitos quanto a provável queda na arrecadação dos municípios. Para amenizar a perda, que Rui considera como certa, o governo do Estado solicitou medidas cautelares a Secretaria da Fazenda e orientou que os municípios que bloqueiem verbas de alguns setores para manter o equilíbrio.

Governador marou para esta quinta (19), às 19h a Conversa Correria, onde também tirará dúvidas dos internautas (Foto: Divulgação)

Sobre a falta de estrutura nos hospitais para receber uma grande quantidade de infectados, Rui reforçou que a ida ao hospital é apenas para aqueles que estiverem com sintomas mais graves: “De todos os contaminados, 85% vai ficar em casa esperando a gripe passar, por estarem com sintomas mais leves”. A recomendação se torna mais importante quando a maioria dos hospitais no estado não possui uma grande quantidade de respiradores.

Depois de determinar a suspensão do transporte intermunicipal, Rui comentou que o trânsito entre Salvador e os municípios de Vera Cruz, Itaparica, Lauro de Freitas e Simões Filho estão liberados por serem tratadas “como uma cidade só nesta ocasião”, argumentou. Mas a saída e chegada de ônibus do Terminal de Bom Despacho (município de Itaparica) para qualquer cidade da Bahia está proibida. Medida começa a valer à 0h da próxima sexta-feira (20).

Outro ponto debatido na reunião foi a utilização de espaços fora dos hospitais e postos de saúde para a aplicação da vacina de H1N1, que começará a ser distribuída a partir da segunda-feira (23). Para os munícipios menores, o ideal é utilizar as escolas, que estarão fechadas por conta da pandemia. Assim, a distribuição da população se torna maior, evitando aglomerações. “É bom ter vacina em vários prédios”, solicitou Fábio.