As nomeações de dois secretários do governo Rui Costa foram publicadas no Diário Oficial deste sábado (4). Eurs Ribeiro Pereira vai assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A Sedur estava sem secretário desde a saída de Nelson Pelegrino, que passou a ocupar uma cadeira do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM).

Márcia Cristina Telles de Araújo Lima deixa o cargo de diretora do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), para assumir a Secretaria do Meio Ambiente.