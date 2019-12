Rui Costa passa mal, tem queda de pressão e é atendido pelo Samu em Jequié

O calor de Jequié, no sudoeste da Bahia, fez com que o governador Rui Costa (PT) tivesse um mal estar na manhã desta sexta-feira (6), durante solenidade para entrega de ações governamentais.

Enquanto aguardada sua vez de falar ao microfone, o governador, que estava em pé, começou a ficar tonto e sentou-se. Devido a piora no estado de saúde, ele acabou ficando deitado no chão.

Ele foi socorrido inicialmente por um médico que estava no palco e posteriormente por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que constatou que a pressão de Costa havia caído – não foi informado para quanto.

O governador bebeu água, foi colocada uma compressa de gelo em sua cabeça e depois de aproximadamente cinco minutos se levantou e ficou sentado. No momento do seu discurso, levantou-se normal e disse que o problema tinha ocorrido devido ao calor.

Segundo a assessoria de comunicação do governador, no momento que ele passou mal, entre as 10h30 e às 11h, a temperatura estava em mais de 35ºC, mas com sensação térmica de cerca de 40ºC.

Durante o discurso, Rui Costa anunciou “obras que vão beneficiar essa cidade de um calor humano intenso”. Dentre elas, a pista de atletismo no 19° Batalhão da Polícia Miltar (19° BMP) e a nova sede do Colégio da Polícia Militar Professor Luiz Cotrim.

Entregou ainda cinco viaturas para a Companhia de Policiamento Especializado e 17 ambulâncias para os municípios de Aiquara, Barra Rocha, Brejões, Cordeiros, Gongogi, Ibicuí, Itagibá, Itambé, Itapitanga, Itiruçu, Jequié, Milagres, Presidente Jânio Quadros, Uruçuca e Vitória da Conquista.

O evento ocorreu no colégio da Polícia Militar (bairro Jequiezinho), onde o governador faz também o lançamento do sinal digital da TVE, entrega de equipamentos de saúde para as prefeituras de Barra do Choça, Jiquiriçá e Lajedo do Taboca; entrega de 347 títulos de terra para a comunidade de Vila Esperança e assinatura de ordens de serviço para obras de pavimentação e drenagem de ruas e construção de creche no bairro Brasil Novo.

Rui Costa finalizou as atividades em Jequié com visita à quarta edição da Feira de Saúde "HGPV na Comunidade" no Hospital Geral Prado Valadares. “Fora a emoção e o calor de Jequié, está tudo bem graças a Deus”, ele disse.

Na tarde desta sexta, o govenador vai até Ipiaú para inaugurações de pavimentação das ruas, da sede da Ronda Maria da Penha, com entrega de novas viaturas; realiza a entrega da área de convivência do Hospital Geral de Ipiaú e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); faz a entrega de novas ambulâncias para as prefeituras de Dário Meira, Ipiaú e Coaraci, assina ordens de serviços e anuncia publicação de editais.