Rui Costa vota na Liberdade e faz alerta: 'a aglomeração está além da conta'

O governador Rui Costa votou no primeiro turno das eleições municipais 2020 por volta das 11h deste domingo (15), ao Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador. Rui destacou a importância do voto, desejou paz para os baianos durante o período eleitoral e avaliou que há muita aglomeração no entorno das zonas eleitorais.

"É importante que todo baiano e baiana compareça às urnas, de forma tranquila, segura, mantendo o distanciamento. Mas, acima de tudo, em paz", destacou Rui.

O governador ressaltou a segurança. "Nós estamos com plantão há quase 72 horas, 24 horas por dia, e seguiremos assim até amanhã para dar tranquilidade na central de comando e controle".

O governador destacou ainda, em conversa com a imprensa após seu voto, a importância do voto para a democracia. "É o direito das pessoas escolherem quem vai governar, quem vai legislar em seu município (...) Toda vez que eu venho aqui votar passa um filme na minha cabeça. Eu sempre votei aqui, desde o meu primeiro voto. E por isso mesmo eu nunca transferi meu título daqui e sempre fico emocionado quando venho", revelou.

O governador também comentou sobre a quantidade de gente nas zonas eleitorais. "Eu acho que a aglomeração nas zonas eleitorais está além da conta. Em alguns lugares eu estou preocupado, eu vi muita aglomeração, muita gente no entorno dos colégios".

Antes de votar ele acompanhou o voto da candididata Major Denice, no Cabula.