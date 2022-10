Rui Costa vota no bairro da Liberdade

O governador Rui Costa compareceu, na manhã deste domingo (2), ao Colégio Estadual Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, em Salvador. Depois de uma hora e meia na fila, ele votou na zona 018, seção 0002.

O governador destacou que a presença do povo enaltece a luta pelo direito de votar. “Estou aqui no Colégio Duque de Caxias votando, seções lotadas, e eu quero parabenizar a população pela sua determinação de exercer a sua cidadania, aqui no calor, como a gente está na fila há mais de uma hora, mas o povo não abre mão de exercer o direito ao voto e seu direito de escolher um País e um Estado em que ele quer viver melhor”, pontuou.

Na Bahia, as eleições acontecem nos 417 municípios do estado, contemplados por 199 zonas eleitorais.

No processo eleitoral deste ano, o eleitor escolhe cinco cargos eletivos: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.

De acordo com informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Bahia tem cerca de 11,2 milhões de eleitores aptos a votar neste pleito, dos quais 52% são mulheres, e 47%, homens. Um aumento de 8,64% no eleitorado, em relação às eleições de 2018.