Rui defende concessão do Palácio Rio Branco à iniciativa privada: 'Evita que vire ruína'

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), defendeu nesta quinta-feira (27) que a administração do Palácio Rio Branco seja repassada à iniciativa privada. O gestor disse que essa prática é comum em diversos lugares do mundo.

"No mundo inteiro, na Europa inteira, prédios históricos passam a ter um uso econômico e parcialmente ficam acessíveis ao público. São centenas em cada país, até palácios. Ao invés de deixar esse patrimônio histórico virar ruína, como já aconteceu em muitos aqui na Bahia, demos função pública e econômica para que o patrimônio siga existindo e bem cuidado", afirmou o governador.

No último dia 21, a rede hoteleira Rosewood venceu a licitação para administrar o prédio histórico. Ela quer investir R$ 40 milhões para transformar o local em um hotel 6 estrelas.

Além da questão da preservação história, Rui apontou que o novo empreendimento vai gerar empregos.

"Ele gera 200, 300, 400 empregos diretos, 800 indiretos. As pessoas estão desempregadas, passando fome. Se há investidores querendo investir na Bahia, evitando que prédios desabem, gerar emprego e renda, nós não vamos aceitar?", questionou.

Entrega e convênios

As declarações do governador à imprensa aconteceram durante um evento, na manhã desta quinta-feira (27) no estacionamento da Governadoria, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Na ocasião, foram entregues 15 ambulâncias e convênios foram assinados para obras de pavimentação asfáltica e outras intervenções urbanas de diversos municípios baianos.