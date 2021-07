Rui diz que aguarda dados da covid desta semana para definir volta às aulas

Nesta terça-feira (6), o governador Rui Costa reafirmou a intenção do Governo do Estado de promover o retorno às atividades escolares presenciais na Bahia na segunda quizena de julho, caso o número de casos não apresente aumento até este fim de semana. A declaração foi feita durante o Papo Correria, programa semanal do governador transmitido pelas redes sociais.

Rui apresentou dados da pandemia da Bahia, demonstrando queda nos índices de novos casos e de internação nas regiões do estado. De acordo com gráficos apresentados, a taxa de ocupação de leitos de UTI se encontra em 69%, com oscilações nas diferentes regiões. As regiões da Bahia com maior ocupação são o Nordeste (100%) e o Centro Leste (81%).

"Nós vamos aguardar até o final de semana e se o número de internações continuar caindo e o número de casos móveis também não subir, nós vamos anunciar no início da semana que vem o retorno às aulas semipresenciais no modelo híbrido, dia sim, dia não, aula para toda a rede estadual. Só vamos esperar esse dado se consolidar. E faço um apelo para os munícipios começarem a se preparar para a volta às aulas. No próximo fim de semana teremos 15 dias após o São João e todo o efeito do período já terá sido notado", confirmou.

Na oportunidade, o governador ressaltou estar insatisfeito com o ritmo de vacinação no estado, que estaria mais acelerado com a aplicação da vacina Sputnik V. "Evidente que não estou satisfeito, gostaria de estar aplicando as 10 milhões de doses da Sputnik", respondendo à pergunta da telespectadora.

Também afirmou insatisfação com a realização do evento-teste anunciado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis. "Não me parece que é o momento. Acabamos de pedir que as pessoas não façam evento junino. Nesse momento, deveríamos voltar com as atividades essenciais e deixando para um pouco depois, até a redução do número de casos para liberar os não essenciais", afirmou.

Cautela

Em relação à expectativa de queda de casos de coronavírus, o secretário de saúde estadual, Fábio Vilas Boas, demonstrou uma maior cautela. Ele utilizou suas redes sociais para publicar os gráficos mostrados na live de Rui Costa, com a legenda "Número de casos vinha em queda nos últimos 15 dias, porém nesta última semana houve interrupção da queda e atingimos um novo platô. Importante observar o que acontecerá ao longo dos próximos dias. Otimismo cauteloso".

