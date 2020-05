Rui diz que Bahia chegou ao platô na curva do coronavírus: 'Porta para normalidade'

O governador Rui Costa (PT) disse nessa quarta-feira (27) que a Bahia já chegou a um platô da contaminação de coronavírus - isso significa que estamos em um nível estável e que logo a curva de contágio deve entrar em queda. Rui avaliou que se esse dado permanecer pelos próximos quatro dias vai confirmar a tendência. As afirmações foram feitas em entrevista na Rádio Metrópole.

“Estamos hoje com 9.379 casos ativos. Significa que são as pessoas que estão com o vírus em menos de 14 dias ou estão internadas no hospital, ambulatório ou UTI, com capacidade de transmitir para os outros. Nosso foco e atenção é atuar em cima desses ativos e não necessariamente no estoque total, que é de 14.576 casos", explicou o governador.

"Quem já foi curado não é motivo de preocupação, não demanda mais leito de UTI ou enfermaria para o coronavírus. Estamos há três dias num platô. A curva é ascendente. Se continuarmos assim, mais três ou quatro dias, a curva de curados sobe e há um encontro e é a porta de saída para que a gente inicie o retorno à normalidade”, avaliou.

Para o governador, o isolamento social neste feriadão antecipado - de segunda a quarta, com quinta e sexta com restrições a serviços não essenciais - será fundamental para que se planeje a saída da quarentena.

“Vi muita brincadeira das pessoas de que não deu tempo de comprar a roupa nova, os fogos e fazer canjica, mas deu resultado. Espero que hoje a gente possa comemorar, ao final do dia, o mesmo platô, sem crescimento de casos ativos, para que a gente possa iniciar a saída o mais rápido possível”, diz.