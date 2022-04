Rui diz que não é 'vagareza', e caciques sugerem crítica a Wagner

O governador Rui Costa (PT) deu uma declaração nesta terça-feira (12) que gerou burburinho no meio político e foi considerada uma crítica ao senador Jaques Wagner (PT). Ao falar sobre investimentos do governo em Salvador, Rui reafirmou sua alcunha de "correria" e disse que não é "vagareza" - nos bastidores, adversários políticos do PT apelidaram o senador petista de "wagareza".



"Aqui tem um governo que realiza as coisas rapidamente. Eu fiz em Salvador um transporte moderno, que aponta para o futuro da cidade. Eu já entreguei, a obra está pronta, eu estou ampliando em mais cinco quilômetros. Eu não sou vagareza", disse o governador.



O áudio da fala de Rui rapidamente começou a circular no meio político. Caciques comentam que o governador fez uma crítica a Wagner, enquanto outros consideram uma gafe de Rui ao citar um "apelido maldoso" do seu aliado. "Isso é coisa que um amigo de 40 anos faça?", questionou um político em mensagem no WhatsApp.

